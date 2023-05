Polizei hebt Marihuana-Plantage im Landkreis Goslar aus Stand: 09.05.2023 10:20 Uhr Die Polizei geht seit dem frühen Morgen in Liebenburg (Landkreis Goslar) gegen mutmaßliche Betreiber einer großen Marihuana-Plantage vor. Zeugen hatten sich an die Ermittler gewandt.

Rund 350 Beamtinnen und Beamte seien an der Durchsuchung eines größeren Anwesens beteiligt, teilte die Polizei Goslar dem NDR in Niedersachsen am Morgen mit. Den Angaben zufolge befindet sich die Plantage in einem Gebäude im Liebenburger Gewerbegebiet. Es stehe fest, dass "eine Vielzahl von Einsatzkräften das Grundstück über den heutigen Tag hinaus absichern müsse", so die Polizei. Es werde noch "geraume Zeit" dauern, bis alle Pflanzen sichergestellt und alle Beweise dokumentiert sind. Die genaue Zahl der Pflanzen kann die Polizei nach eigenen Angaben erst zum Ende der Woche bekannt geben.

Bevölkerung hatte Polizei informiert

Dem Großeinsatz vorausgegangen seien Hinweise aus der Bevölkerung, so die Goslarer Polizei. Ermittlungen hätten zahlreiche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dort in größeren Mengen Marihuana-Pflanzen aufgezogen würden. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln.

Weitere Durchsuchung in Remlingen-Semmenstedt

Auch in Remlingen-Semmenstedt im Landkreis Wolfenbüttel wird seit dem Morgen ein Gewerbeobjekt durchsucht. Ob beide Einsätze zusammenhängen, ist derzeit unklar. Federführend ist auch in diesem Verfahren die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die Behörde ermittle wegen des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln und habe die Durchsuchung des ehemaligen Gewerbeobjektes beim zuständigen Amtsgericht Braunschweig beantragt, so die Polizei.

