Stand: 26.05.2021 20:25 Uhr Peine: Unbekannter erschießt Katze, zweites Tier verletzt

Die Polizei in Peine sucht nach Zeugen in einem Fall von Tierquälerei aus der vergangenen Woche. Ein unbekannter Täter hatte am 20. Mai in der Südstadt eine Katze erschossen, eine zweite überlebte schwer verletzt. Ein Tierarzt versorgte die angeschossene Katze. Die beiden Tiere hielten sich laut Polizei in einem Garten auf, als sie mit einer Luftdruckwaffe beschossen wurden. Die Schüsse seien vermutlich aus einer Wohnung im Obergeschoss abgegeben worden. In der Peiner Südstadt wurden in der Vergangenheit auch Raben angeschossen. Es wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.05.2021 | 15:00 Uhr