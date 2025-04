Stand: 30.04.2025 11:01 Uhr Braunschweig: Feuerwehr rettet verletzten Arbeiter mit Baustellenkran

In Braunschweig hat die Feuerwehr einen verletzten Bauarbeiter mit einem Kran geborgen. Der Mann war am Montag von einer rund drei Meter hohen Leiter gestürzt, dabei hatte er sich schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Aufgrund der Enge auf der Baustelle sei die Unfallstelle im dritten Stock für die Einsatzkräfte schwer zugänglich gewesen. Für Drehleiter und Feuerwehrkran fehlte den Angaben zufolge der nötige Platz. Die Höhenretter der Feuerwehr entschieden sich deshalb dafür, den Baustellenkran für die Rettung einzusetzen. Sie hoben den Schwerverletzten aus dem unfertigen und noch nach oben offenen Gebäude, so die Feuerwehr. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen des NDR Feuerwehroodcasts Mein Einsatz zuerst. extern

