Nach Unfall auf A2 bei Braunschweig nur eine Spur frei

Ein Lkw-Unfall bei Braunschweig behindert am Dienstagvormittag den Verkehr auf der A2. Laut Polizei ist auf Höhe Flughafen ein Laster auf einen anderen Lkw aufgefahren. Die Ursache dafür ist derzeit noch unklar. Momentan läuft die Unfallaufnahme vor Ort. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand ernsthaft. Die Polizei hat zwei Spuren gesperrt, der Verkehr wird in Richtung Hannover einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

