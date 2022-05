Nach Spritztour mit Straßenbahn: BSVG verstärkt Sicherheit Stand: 09.05.2022 13:22 Uhr Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) hat nach dem kurzzeitigen Verschwinden einer Straßenbahn Konsequenzen gezogen. Außerdem übergab sie Videoaufnahmen von dem Vorfall an die Polizei.

Die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Betriebshof seien erhöht worden, wie ein BSVG-Sprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Dieser sei jetzt dauerhaft besetzt, um weitere Vorfälle wie den in der vergangenen Woche zu verhindern. Die Polizei ermittelt derweil gegen die beiden 23 Jahre alten Männer, die die Tram entwendet hatten - wegen Störung öffentlicher Betriebe, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und Hausfriedensbruchs.

VIDEO: Zwei 23-Jährige kapern Tram in Braunschweig (06.05.2022) (4 Min)

Junge Männer nahmen sogar Fahrgäste mit

Die Beschuldigten hatten die Straßenbahn ersten Erkenntnissen zufolge am frühen Donnerstagmorgen aus dem Depot entwendet, sagte eine Polizeisprecherin. Dann seien sie zunächst in die Weststadt und zurück in die Innenstadt gefahren. Am Rathaus hielten sie demnach an der Haltestelle und ließen zwei Fahrgäste einsteigen. Eine Haltestelle weiter sei den jungen Männern ein Wartungsfahrzeug entgegengekommen, sie hätten die Tram gestoppt und seien geflohen. Dank genauer Zeugenaussagen seien sie kurz darauf in der Nähe gefasst worden, so die Polizei weiter. Alkohol und Drogen hätten bei der Aktion keine Rolle gespielt, so die Polizei.

