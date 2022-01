Stand: 18.01.2022 19:25 Uhr Nach Lkw-Unfall: A39 bei Salzgitter wieder frei

Nach einem Lkw-Unfall am Dienstagmorgen ist die Autobahn 39 in Richtung Salzgitter wieder frei. Dort war ein Lastwagen umgekippt, die Strecke zwischen Watenstedt und Lebenstedt-Süd war wegen der Bergungsarbeiten bis in den Abend hinein gesperrt. Als Ursache für den Unfall vermutet die Polizei einen Sekundenschlaf des Lkw-Fahrers. Das Fahrzeug sei ins Schleudern geraten, dann rechts gegen einen Betonschutz und links gegen die Schutzplanke gefahren. Danach sei es auf die Seite gekippt, so die Polizei. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

