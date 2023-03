Stand: 29.03.2023 08:40 Uhr Nach Feuer in Schacht: Bergwerk fördert wieder Salz

Eine Woche nach dem Brand in einem Schacht hat das Salzbergwerk in Grasleben (Landkreis Helmstedt) wieder den Betrieb aufgenommen. Die Salzförderung laufe seit Montag, teilte Betreiber K+S mit. Das Feuer hatte einen Rettungsschacht unbrauchbar gemacht. Laut K+S wurde zwischenzeitlich aber ein anderer Schacht als Notausgang hergerichtet. Über diesen können demnach in Notfällen Beschäftigte aus dem Bergwerk Braunschweig-Lüneburg herausgeholt werden. Was den Brand ausgelöst hat, ist weiter unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ausgebrochen war das Feuer auf dem Dach des Schachtes. Dann breitete es sich unter Tage aus. Bei dem Feuer stürzte eine Gondel ab, es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Das Werk ist laut Betreiber K+S das letzte noch genutzte Salzbergwerk in Niedersachsen.

