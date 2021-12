Stand: 14.12.2021 15:38 Uhr Nach Feuer: Stiftung verschiebt Einweihung von Gedenktafel

Die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten hat die Einweihung einer Informationsstele zur Erinnerung an Opfer der NS-Justiz in Braunschweig-Buchhorst auf Januar verschoben. Die Mitte November aufgestellte Gedenktafel war bei einem Feuer in der vergangenen Woche beschädigt worden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Die Gedenkstättenleitung geht von einem Brandanschlag aus und beklagt "irreparable Schäden". Ursprünglich wollten die Organisatoren trotz des Feuers an der für Mittwoch geplanten Einweihung festhalten, entschieden sich aber nun kurzfristig um.

