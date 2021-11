Stand: 23.11.2021 11:50 Uhr Mobile Teams impfen ab Mittwoch in der Stadthalle

Wegen der hohen Nachfrage nach Booster- und Erstimpfungen wechselt die Stadt Braunschweig ab Mittwoch zu einem zentralen Impfangebot. Das teilte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) mit. Demnach sollen die mobilen Teams, die bislang an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet unterwegs waren, nur noch in der Stadthalle impfen. Der Bau habe sich als Standort bewährt: Er biete die technischen Voraussetzungen, um einen solchen Betrieb kurzfristig schrittweise hochzufahren. Teile der mobilen Impfteams sollen allerdings auch weiterhin beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen unterwegs sein. Und: Auch an den Schlossarkaden werden weiterhin Vakzine verimpft - allerdings in kleinerem Umfang und es werden nur Erstimpfungen verabreicht.

