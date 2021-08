Stand: 04.08.2021 07:52 Uhr Mobile Impfteams fahren durch den Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn setzt auf den Einsatz mobiler Impfteams. Bürgerinnen und Bürger können sich in den kommenden Tagen an den entsprechenden Stellen spontan und ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Auftakt ist heute in Leiferde und Meinersen. Am Donnerstag sind die Impfteams in Wittingen unterwegs.

Hier halten die Impfteams in den kommenden Tagen

Dorfgemeinschaftshaus Leiferde: 4. August, von 8 bis 12 Uhr

Waldbad Meinersen, 4. August, von 16 bis 20 Uhr

Stadthalle Wittingen: 5. August, von 16 bis 20 Uhr

Großturnhalle Rühen: 6. August von 14 bis 20 Uhr

Tankumsee, Isenbüttel (Seehotel): 6. August, von 16 bis 20 Uhr

Gifhorner Tafel e.V., Paulsumpf 8: 10.August von 14.30 bis 17 Uhr

"UnserAllerOrt", Weyhausen: 12. August, von 14 bis 19 Uhr

Famila Parkplatz, Braunschweiger Straße, Gifhorn: 12. August, von 16 bis 20 Uhr

Okerhalle, Schwülper: 13. August, von 16 bis 20 Uhr

Restaurant Bernsteinsee: 14. August, von 10 bis 16 Uhr

