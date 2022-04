Stand: 11.04.2022 12:13 Uhr Mieses Wetter: Wintersaison 2022 im Harz verlief eher mau

Für die Wintersport-Orte im Harz verlief die Saison 2022 eher durchwachsen. Das bilanzierte Carola Schmidt vom Harzer Tourismusverband gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Ein Grund sei das Wetter gewesen: Es habe deutlich weniger Schnee gegeben - in St. Andreasberg, in Torfhaus oder am Bocksberg verzeichnete man diesen Winter mehr Regen als Schnee. Dazu kamen heftige Winterstürme: So musste die Seilbahn am Wurmberg in Braunlage wegen des heftigen Windes allein an 40 Tagen aussetzen. Die Pisten am Wurmberg waren insgesamt an 77 Tagen geöffnet - 100 Tage gelten als erfolgreiche Saison. Trotzdem zeigten sich die Betreiber nicht völlig unzufrieden. Immerhin habe man rund 150.000 Besucher auf Niedersachsens höchstem Berg gezählt. Die Touristiker im Harz hoffen nun auf Ostern und das Frühjahr - und vor allem auf die Walpurgis-Feiern, die in diesem Jahr wieder stattfinden.

