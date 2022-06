Stand: 28.06.2022 12:25 Uhr Mann löst beim Unkraut Entfernen Feuer aus und wird verletzt

Gartenarbeiten haben in Wolfsburg ein Feuer ausgelöst, bei dem ein 70-Jähriger verletzt wurde. Demnach war der Mann am Montagnachmittag dabei, mit einem Gasbrenner seine Auffahrt von Unkraut zu befreien, wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Plötzlich geriet daraufhin eine nahe Hecke in Brand. Ob der Mann sie selbst mit dem Brenner anzündete oder ob Funkenflug schuld war, werde noch ermittelt, so eine Sprecherin. Klar ist: Das Feuer sprang von der Hecke auf einen Holzschuppen über und dann auf eine Flanke des Wohnhauses. Mit Hilfe der Nachbarn versuchte der 70-Jährige vergeblich, das Feuer zu löschen. Erst die eintreffende Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Der Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei hat ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.06.2022 | 13:30 Uhr