Mädchen überlebt einstündige Trittbrettfahrt auf Güterzug Stand: 17.01.2022 12:59 Uhr Eine 17-Jährige ist in der Nacht zu Montag bei Schandelah völlig unterkühlt von einer Lok geholt worden. Sie war in Magdeburg auf den Güterzug gestiegen und hatte den Absprung verpasst.

Das Mädchen habe "Riesenglück" gehabt, sagte Detlef Lenger, Sprecher der Bundespolizei in Hannover. Glück vor allem, weil der Güterzug nach einer Stunde überhaupt gehalten habe. Ursprünglich hatte die 17-Jährige, die mit anderen in Madgeburg auf den Zug geklettert war, wohl nur eine Station fahren und dann abspringen wollen. Aber der Plan ging nicht auf. Eine Stunde lang fuhr sie bei Minusgraden, dem Fahrtwind bei bis zu Tempo 100 ausgesetzt, auf einem Rangierbrett mit. Von Magdeburg bis in die Nähe von Braunschweig klammerte sie sich von außen an die Lok. Eine Baustelle war ihre Rettung.

Der Lokführer hörte Klopfgeräusche

Als der Zug wegen Bauarbeiten auf der Strecke bei Schandelah (Landkreis Wolfenbüttel) anhalten musste, konnte sich die Jugendliche endlich bemerkbar machen. Laut Polizeisprecher Lenger hatte sie Glück, dass der Lokführer ihr Klopfen an der Scheibe durch den Maschinenlärm überhaupt hören konnte. Völlig unterkühlt und entkräftet, verschmutzt und mit nur noch einem Schuh musste sie von der Lok gehoben werden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Jugendliche war in großer Gefahr

Detlef Lenger sagte im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen, dass die Geschichte auch tödlich hätte ausgehen können. Die 17-Jährige hätte auf dem Trittbrett von einem anderen Zug erfasst werden können, in dessen Sog geraten oder auch entkräftet vom fahrenden Zug ins Gleisbett stürzen können.

Schaden möglicherweise im fünfstelligen Bereich

Obwohl die heimliche Mitfahrerin noch minderjährig ist, könnten hohe Kosten auf sie zukommen. Laut Bundespolizei mussten elf Züge warten, wodurch insgesamt 300 Minuten Verspätung entstanden. Zudem konnte eine Baustelle wegen des Vorfalls nicht rechtzeitig freigegeben werden. Da könne schnell eine vier- bis fünfstellige Summe zusammenkommen, so Lenger. Die Begleiterinnen und Begleiter des Mädchens waren in Magdeburg übrigens noch rechtzeitig abgesprungen. Sollte die Polizei ihre Namen erfahren, würden sie wohl nur wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.01.2022 | 15:00 Uhr