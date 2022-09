Stand: 01.09.2022 17:02 Uhr Landkreis Northeim richtet neue Gemeinschaftsunterkunft ein

In einem ehemaligen Supermarkt in Einbeck lässt der Landkreis Northeim eine neue Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete entstehen. Um einzelne Räume zu schaffen, werden in der Halle Zelte aufgestellt. Die anderen beiden Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis sind derzeit zu rund 90 Prozent belegt. Nach Angaben der Verwaltung weist das Land Niedersachsen dem Landkreis aber weiterhin Geflüchtete zu und hat steigende Zahlen für die nächsten Monate prognostiziert. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sollen voraussichtlich Ende September in die neue Unterkunft einziehen.

Weitere Informationen Niedersachsen stockt Kapazitäten für Geflüchtete auf Bis zu 1.400 weitere Plätze sollen geschaffen werden. Unter anderem wird eine Unterkunft in Bad Bodenteich reaktiviert. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.08.2022 | 13:30 Uhr