Kommentar: Braunschweiger Kirche trennt sich von Domkantor Stand: 22.03.2022 15:14 Uhr Die Landeskirche trennt sich von seinem Domkantor, weil dieser eine Leihmutterschaft in Kolumbien geplant hat. Ute Andres, Leiterin des NDR-Studios in Braunschweig, kommentiert die Entscheidung.

Wenn ich das Gefühl habe, jemand will mir Böses und ich gehe zur Polizei - sagt die, ist noch nichts passiert, da können wir nichts machen. Im Braunschweiger Dom ist das anders: Der reagiert schon, wenn jemand nur einen Plan hat. In diesem Fall hat es den Domkantor erwischt - einen schwulen Mann mit Kinderwunsch. Er und sein Mann hatten in Kolumbien eine Frau gefunden, die ihnen diesen Wunsch erfüllen wollte. Und sie ist noch nicht schwanger, die Samenspende ungenutzt.

Es war ein Plan

Es war ein Plan. Vom Kantor selbst ausgeplaudert, vielleicht voller Freude im kleinen Kreis. Von anderen an die große Glocke gehängt und jetzt die Kündigung. Wie bitteschön, wenn nicht mit einer Leihmutter soll ein schwules Paar ein eigenes Kind bekommen? Lesbische Paare, jede Frau kann sich über eine Samenspendenbank diesen Wunsch erfüllen. Nur schwule Männer nicht – wenn sie für die Kirche arbeiten. Sie dürfen nicht einmal daran denken.

Der Braunschweiger Dom hatte den Domkantor Anfang März nach Bekanntwerden der Pläne bis auf Weiteres vom Dienst freigestellt. Beide Seiten sprachen davon, dass in einer Mediation nach einem Weg gesucht werden solle. Offenbar war dies nicht erfolgreich.

