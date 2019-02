Stand: 10.02.2019 10:33 Uhr

Kohlenmonoxid in Shisha-Bar: Zwei Gäste bewusstlos

In einer Shisha-Bar in Peine sind in der Nacht zu Sonntag zwei Frauen plötzlich bewusstlos geworden. Grund dafür waren erhöhte Kohlenmonoxid-Werte, wie die Polizei mitteilte. Ein Großaufgebot von 41 Feuerwehrleuten, zwölf Rettungs- und zwei Notarztwagen sowie zwei Streifenwagen der Polizei rückte an. Die beiden Frauen wurden sofort in ein Krankenhaus gebracht. Auch bei acht weiteren Gästen wurden stark erhöhte Kohlenmonoxid-Werte festgestellt. Sie wurden noch vor Ort von den Einsatzkräften behandelt. Gegen den Betreiber wird laut Polizei jetzt ermittelt. Die Shisha-Bar wurde vorläufig geschlossen.

Kontrollen in Shisha-Bars: Grenzwerte vielerorts überschritten

Seit Monaten kontrollieren die Behörden in Niedersachsen immer wieder Shisha-Bars. Dabei stellten die Beamten mehrfach fest, dass die Grenzwerte für Kohlenmonoxid überschritten waren. In solchen Fällen werden die Verantwortlichen aufgefordert, ihre Gasträume zu lüften.

