Stand: 20.08.2020 09:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Holzminden: Symrise verpasst Sprung in Dax

Der Aromenhersteller Symrise aus Holzminden hat es nicht in den Dax geschafft. Die Deutsche Börse gab am Mittwochabend dem Essenslieferdienst Delivery Hero den Vorzug. Im wichtigsten deutschen Aktien-Index übernimmt das Unternehmen aus Berlin den Platz des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard in den Top 30 der deutschen Börsenunternehmen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Symrise ist bislang im sogenannten Mittelwerte-Index MDax notiert.

Aufräumen nach dem Wirecard-Skandal NDR Info - Das Forum - 06.07.2020 20:30 Uhr Autor/in: Holz, Dorothee -Schreiber, Sebastian Der Bilanzskandal des Zahlungsdienstleistes Wirecard hat das Vertrauen in den Finanzmarkt erschüttert. Was muss sich ändern?







Börse zieht Konsequenzen aus Wirecard-Skandal

Das Unternehmen Wirecard hatte nach einem milliardenschweren Bilanzskandal massiv an Wert verloren. Die Deutsche Börse zog Konsequenzen aus dem Fall: Zahlungsunfähige Unternehmen werden nun mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den Dax-Auswahlindizes genommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.08.2020 | 06:30 Uhr