Stand: 28.01.2022 08:51 Uhr Heftige Explosion: Geldautomat in Edemissen gesprengt

In Edemissen im Landkreis Peine haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Polizeiangaben zufolge waren Anwohnende gegen 3 Uhr von einer Detonation in der Volksbank-Filiale aufgeschreckt worden. Die Detonation war laut Polizei derart heftig, dass die Filiale der Volksbank einzustürzen droht. Nach ersten Ermittlungen sind drei bis vier Täter nach dieser Explosion im Innenraum der Bank gewesen. Kurz darauf flüchteten sie in einem dunklen Auto, mutmaßlich einem Audi. Durch die Explosion sei der großflächig verglaste Schalterraum der Bank zerstört worden. Zur Schadenssumme, die aufgrund des Gebäudeschadens erheblich sein dürfte, sowie zur eventuellen Beute gibt es derzeit noch keine Informationen. Erst vor einigen Tagen hatten Unbekannte nach ähnlichem Muster einen Geldautomaten ganz in der Nähe gesprengt.

VIDEO: Geldautomaten-Sprengung verwüstet Bankfiliale (1 Min)

