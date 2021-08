Grenzorte in Niedersachsen erinnern an Mauerbau vor 60 Jahren Stand: 13.08.2021 19:41 Uhr Mit zahlreichen Aktionen wird seit Freitag an den Mauerbau vor 60 Jahren erinnert. Unter anderem in Helmstedt-Marienborn können sich Besucher über die innerdeutsche Grenze informieren.

Helmstedt-Marienborn war zu DDR-Zeiten der größte Grenzübergang, Teile der Grenzanlagen sind noch zu besichtigen. Bis Sonntag können Besucher daher an Originalschauplätzen auf speziellen Rundgängen etwas über besondere Fluchten und die Methoden der Staatssicherheit erfahren. Außerdem werden Filme und Theaterstücke aufgeführt, eine neue Dauerausstellung wird gezeigt.

Grenzlandmuseum Bad Sachsa eröffnet neue Dauerausstellung

Im Grenzlandmuseum Eichsfeld bei Duderstadt fand am Freitagabend Freiluftkino am Beobachtungsturm statt. Eine weitere Aufführung gibt es am Samstagabend. Am Sonntag berichten Zeitzeugen auf einer Gedenkwanderung. Auch am Grenzdenkmal Hötensleben in der Nähe von Schöningen können Besucher einen Eindruck von Wachtürmen, Metallgitterzäunen, Signaldrähten und geharkten Schutzstreifen bekommen. Und im Grenzlandmuseum Bad Sachsa im Landkreis Göttingen öffnet die neue Sonderausstellung zum Mauerbau.

