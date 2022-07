Stand: 14.07.2022 08:31 Uhr Göttingen will mit Gipseiern Taubenpopulation kontrollieren

Tauben gelten in vielen Städten als Plage - die Stadt Göttingen eröffnet deshalb einen neuen Taubenschlag. Zusammen mit dem Verein "Göttinger Stadttauben" hat sie einen geeigneten Standort gefunden - und zwar in einem Parkhaus. In dem Taubenschlag werden die Tiere betreut und ihre Eier durch Gipseier ersetzt. Ziel ist es, so die Taubenpopulation in Göttingen besser zu kontrollieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.07.2022 | 08:30 Uhr