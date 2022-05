Stand: 10.05.2022 10:29 Uhr Göttingen erstellt Landkarte für Rollstuhlfahrer

Treppenstufen vor Geschäften, Ämtern oder Gerichten: Für Rollstuhlfahrer sind das unüberwindbare Hindernisse. In Göttingen startet am Dienstag eine Aktion bei der eine Karte für rollstuhlgerechte Orte erstellt werden soll, organisiert von Stadt und Landkreis Göttingen und den Harz-Weser-Werken. Jeder kann bei dieser "Wheelmap" mitmachen und barrierefreie Orte benennen. Auch in Osterode, Duderstadt und Hann. Münden sollen solche Rollstuhl-Karten entstehen.

