Stand: 12.05.2022 08:49 Uhr Göttingen: Archäologen entdecken Siedlung aus Jungsteinzeit

In Göttingen haben Archäologen eine Siedlungsstätte aus der Jungsteinzeit entdeckt. Direkt an der A7, wo eine Stromtrasse gebaut werden soll, seien Hinweise auf Haus-Fundamente und eine Grabstätte gefunden worden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Demnach entdeckten die Fachleute in einem Grab Keramikscherben aus der Jungsteinzeit. Lehm-Fundamente deuten außerdem auf ein Fachwerkhaus aus der Zeit um 5.000 vor Christus hin.

