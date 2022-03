Stand: 02.03.2022 12:17 Uhr Gifhorn: Tonne zeichnet Hauptschule als Demokratieschule aus

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat am Vormittag die Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn als Demokratieschule ausgezeichnet. Bei einer Veranstaltung in der Aula überreichte der Minister Schulleiter Detlef Eichner eine Urkunde und ein Schild. Die Übergabe würdigt den Einsatz der Schule für Demokratiebildung und nachhaltige Entwicklung (BNE). Die Schülerinnen und Schüler an der Freiherr-vom-Stein-Schule hätten sich im Unterricht und darüber hinaus sehr intensiv mit dem Thema Demokratie und demokratische Partizipation auseinandergesetzt. "Mit ihrem Engagement, demokratische Teilhabe von Schülerinnen und Schülern in den Unterrichtsalltag zu integrieren, leisten alle Akteure eine wichtige bildungspolitische Arbeit. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, das zeigen uns viele Beispiele in der jüngeren Vergangenheit", sagte Tonne.

