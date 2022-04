Geplante Leihmutterschaft: Kantor und Kirche streiten weiter Stand: 26.04.2022 21:06 Uhr

Die Kirche hatte dem Braunschweiger Domkantor Gerd-Peter Münden im März nach langjähriger Tätigkeit entlassen, weil er mit seinem kolumbianischen Ehemann über je eine Leihmutter in Kolumbien zwei Kinder bekommen wollte. Der 55-Jährige klagte gegen die fristlose Entlassung. Die Güteverhandlung ist am Dienstag gescheitert, wie das zuständige Arbeitsgericht Braunschweig mitteilte. Nun werde ein Kammertermin anberaumt.

Landeskirche sieht Loyalitätsverstoß

Die Landeskirche sieht nach Angaben des Gerichts in dem Vorhaben des Kirchenmusikers einen erheblichen Loyalitätsverstoß. In der Verhandlung habe sie deutlich gemacht, dass sie eine weitere Zusammenarbeit für unzumutbar halte. Eine Rolle dabei spiele auch die "exponierte Position" des Kantors und sein bundesweiter Bekanntheitsgrad. Die Diskussionen um sein Vorhaben hätten zudem zu Zerwürfnissen unter Mitarbeitenden geführt. Die Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Die großen christlichen Kirchen sprechen sich dagegen aus, weil sie unter anderem die Rechte von Frauen und Kindern in Gefahr sehen.

Münden fordert Rehabilitation und Kompensation

Dem Gericht zufolge entgegnete Münden, dass die Kirche eine E-Mail an mehr als 600 Personen versandt habe und damit dafür gesorgt habe, dass sich das Thema verbreite. Er sehe sich in seiner Reputation und möglicherweise auch wirtschaftlich schwer geschädigt. Deshalb müsse seiner Ansicht nach eine etwaige einvernehmliche Lösung Aspekte der Rehabilitation und Kompensation enthalten.

Domkantor seit dem Jahr 1999

Münden war 23 Jahre lang Domkantor und führte mit der Braunschweiger Domsingschule die größte Einrichtung für evangelische Kirchenmusik in Deutschland. 2009 hatte er das landesweite Grundschul-Projekt "Klasse, wir singen" initiiert, bei der er mit Liederfesten in großen Hallen Kinder für das Singen begeisterte.

