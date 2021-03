Stand: 14.03.2021 16:42 Uhr Feuer greift von Wohnmobil auf zwei Autos über

In Göttingen ist am Sonntag ein Wohnmobil in Brand geraten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ursache war offenbar ein technischer Defekt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff auf zwei Autos über, die neben dem Wohnmobil standen. Alle drei Fahrzeuge brannten völlig aus. Feuerwehrleute warnten die Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen vor der Rauchentwicklung. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

