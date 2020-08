Sendedatum: 14.07.2020 09:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Erneut Streik bei Asklepios-Kliniken in Seesen

Die Gewerkschaft ver.di hat die Belegschaft der Asklepios-Kliniken in Seesen von Dienstag an zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Ver.di fordert einen Tarifvertrag wie im öffentlichen Dienst. Asklepios lehnt das ab und setzt auf einen hausinternen Tarif. Laut ver.di wollen die Klinikbeschäftigten am Dienstag eine Menschenkette entlang der Lautenthaler Straße in Seesen bilden. Seit einem Jahr wird an der Klinik in Seesen immer wieder für bessere Löhne gestreikt.

14.07.2020