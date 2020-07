Stand: 11.07.2020 17:05 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Einbeck: Feuer in Wohn- und Werkstatt-Gebäude

In einem kombinierten Wohn- und Werkstatt-Gebäude in Einbeck (Landkreis Northeim) hat es am Sonnabend gebrannt. Das Feuer brach laut Polizei am Vormittag in einer Werkstatt aus. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude im Ortsteil Greene im Vollbrand. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hatten es zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Zwei Bewohner wurden den Angaben zufolge durch Rauchgas verletzt, ein weiterer erlitt Brandverletzungen. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten wurde zudem ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Ursache noch nicht geklärt

Am Mittag war der vordere Teil des Gebäudes laut Polizei gelöscht. Die Löscharbeiten im hinteren Teil seien schwieriger gewesen, weil dort gelagerte Reifen brannten. Durch das Feuer in Greene bildete sich starker Rauch. Die Polizei rief Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Mindestens 250.000 Euro Schaden

Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 250.000 Euro. Die Ursache sei noch ungeklärt, der Brandort wurde beschlagnahmt. Rund 300 Feuerwehrleute, Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW), Sanitäter und Polizisten waren im Einsatz.

