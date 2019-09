Stand: 22.09.2019 15:37 Uhr

Ehemaliger SS-Mann Karl M. stirbt mit 96 Jahren

Er verharmloste den Holocaust bis zuletzt: Der ehemalige SS-Mann Karl M. aus Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) ist tot. Der 96-Jährige sei bereits am Freitagabend gestorben. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" am Sonntag. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hatte gegen den früheren SS-Unterscharführer Anschuldigungen wegen Volksverhetzung und Verunglimpfung Verstorbener erhoben. Das Landgericht Hildesheim hatte noch nicht entscheiden, ob die Vorwürfe zur Verhandlung zugelassen werden. Mehr als ein Dutzend Nebenkläger wollten zu dem Gerichtsverfahren anreisen, hieß es in den Medien.

Interview mit "Panorama: "Ich bereue nichts"

Karl M. hatte in einem "Panorama-"Beitrag unter anderem den Holocaust relativiert. Außerdem sagte er, die Opfer eines von der SS begangenen Massakers 1944 in Frankreich seien selbst an ihrer Erschießung schuld gewesen. M. war beteiligt an dem Mord an 86 unschuldigen Zivilisten im nordfranzösischen Ascq. Er wurde in Abwesenheit dafür zum Tode verurteilt, aber nie ausgeliefert.

