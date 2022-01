Stand: 19.01.2022 21:09 Uhr E-Scooter vernünftig geparkt? Anbieter verlangt Foto-Beweis

Ein Elektro-Roller-Anbieter verlangt ab sofort einen Beweis per Foto, dass der Roller ordnungsgemäß abgestellt wurde. Kundinnen und Kunden des Verleihers TIER in Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und Gifhorn müssen am Ende jeder Fahrt ein Foto ihres abgestellten Rollers hochladen. Erst dann wird die Roller-Miete beendet - ohne Foto läuft also weiter die Uhr und die Nutzungsgebühr steigt. Dem Anbieter zufolge soll dadurch das Abstell-Verhalten der E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer verbessert werden. Häufig sorgen E-Roller für Unmut, die teils mitten auf Gehwegen abgestellt werden. Ziel sei es, die Zahl der Beschwerden zu minimieren, so der Anbieter. Der Foto-Beweis schütze auch die Nutzerinnen und Nutzer: Sie könnten damit belegen, dass sie das Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellt haben.

