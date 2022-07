Stand: 08.07.2022 08:44 Uhr E-Scooter löst vermutlich Kellerbrand in Wolfenbüttel aus

In einem Mehrfamilienhaus in Wolfenbüttel sind bei einem Kellerbrand in der Nacht zu Freitag vier Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Ursache für den Brand war nach Angaben der Polizei vermutlich ein technischer Defekt eines E-Scooters. Die Brandermittler seien im Einsatz. Es gebe nur einen geringen Schaden.

