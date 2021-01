Stand: 06.01.2021 14:58 Uhr Duderstadt: 162 Raumluftfilter für Schulen und Kitas

36 Schulen und Kindertagesstätten in Duderstadt (Landkreis Göttingen) wurden am Mittwoch mit Raumluftreinigungsgeräten ausgestattet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Luftfilter aus Frankreich haben einen Katalysator eingebaut, der alle Mikroorganismen der Luft zersetzt. Zehn Unternehmer in Duderstadt hatten gemeinsam 300.000 Euro gespendet, um 162 Raumluftreinigungsgeräte anzuschaffen. Initiert wurde die Aktion von Hans-Georg Näder. Der Ottobock-Chef ist an der französischen Firma beteiligt. Gewinne ziehe er daraus aber nicht, sagte er. Das Geld aus dem Verkauf der Luftfilter fließe in die Forschung.

