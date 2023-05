Drogen-Razzia: Zehn Beschuldigte kommen heute vor Haftrichter Stand: 10.05.2023 07:38 Uhr Bei Razzien in Liebenburg (Landkreis Goslar) und in Semmenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) hat die Polizei zwei Marihuana-Plantagen ausgehoben. Zehn Personen werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

Man habe am Dienstag einen "empfindlichen Schlag gegen die illegale Herstellung von Cannabis in der Region Braunschweig" setzen können, sagte der Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pientka. Allein bei der Durchsuchung eines größeren Anwesens im Liebenburger Gewerbegebiet stellten die Ermittler rund 4.500 Pflanzen sicher, so die Polizei. Der Verkehrswert der Cannabispflanzen wird auf rund eine Millionen Euro geschätzt. Die Beschuldigten hätten die Pflanzen überwacht, bewässert, belüftet und beleuchtet, sagte Staatsanwalt Hans Christian Wolters.

Polizisten auch heute auf Plantage im Einsatz

Den Angaben zufolge befindet sich die Plantage auf dem ehemaligen Gelände einer fleischverarbeitenden Firma. Dort waren laut Polizei Goslar rund 350 Beamtinnen und Beamte an dem Einsatz beteiligt. Auch heute sind Polizisten vor Ort. Die Plantage wird abgebaut und die Drogen werden sichergestellt und gelagert. Einige der Cannabispflanzen werden getrocknet und dann auf ihren THC-Gehalt untersucht. Je höher der Wirkstoff, desto höher könnte auch das Strafmaß für die Beschuldigten ausfallen.

Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln

Im Zusammenhang mit der Razzia nahmen die Fahnder laut Staatsanwaltschaft in Liebenburg sechs Personen fest. Vier weitere Festnahmen erfolgten im nicht mal 30 Kilometer entfernten Semmenstedt. Dort haben etwa 50 Einsatzkräfte eine ehemalige Gewerbehalle durchsucht. Nach Angaben der Ermittler sollte dort eine Plantage entstehen. Da die Anlage aber noch im Aufbau begriffen war, konnten dort keine Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt werden, hieß es. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt in beiden Fällen wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Die zehn Beschuldigten sollen heute dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Zeugen hatten die Polizei gerufen

Dem Großeinsatz in Liebenburg waren laut Polizei Hinweise aus der Bevölkerung vorausgegangen. Daraufhin hätten Fahnder Ermittlungen aufgenommen, so ein Sprecher. Dabei hätten sich ausreichend Anhaltspunkte dafür ergeben, dass auf dem Anwesen in größeren Mengen Marihuana-Pflanzen aufgezogen würden.

