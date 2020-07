Stand: 28.07.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wider die Landflucht: Bremke.digital wird ausgebaut

In Bremke hat sie angefangen: die Vernetzung eines Dorfs. Nun soll die ganze Gemeinde Gleichen im Landkreis Göttingen digital verbunden werden. 2018 war das Modellprojekt bremke.digital im Rahmen eines bundesweiten Digitale-Dörfer-Projekts gestartet - das Örtchen mit knapp 800 Einwohnern machte sich auf den Weg zum ersten digitalen Dorf in Südniedersachsen. Mit den "DorfPages" und der App "DorfFunk" bleiben die Bremker nun auf dem Laufenden. Die Angebote gingen nach Angaben der Organisatoren Ende März 2020 an den Start und verbesserten so den Informationsfluss während der Corona-Pandemie.

Netzwerk zur Lösung von Land-Problemen

Das Landleben hat viele Vorteile, bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich: die Mobilität, die Erreichbarkeit von Angeboten oder auch die medizinische Versorgung sind andere als in der Stadt. Und so kämpfen viele Dörfer mit der Landflucht, werden nach und nach verlassen, bis ein ganzes Dorf sterben kann. Die Vernetzung soll dem entgegenwirken, wie die Stiftung Digitale Chancen erklärt. Sie verantwortet das Projekt gemeinsam mit dem Haus kirchlicher Dienste. Kooperationspartner ist zudem das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE).

Wer sucht, wer hat, wer kann?

Über die Plattformen könnten zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten organisiert werden, so die Stiftung Digitale Chancen. Vereine könnten sich austauschen. Neuigkeiten zu Baustellen und Umleitungen, zu öffentlichen Terminen und weiteren Themen aus dem Dorfleben könnten die Nutzerinnen und Nutzer direkt auf das Smartphone bekommen: "Die Planung des nächsten Gemeindebriefs der Kirche kann darüber laufen und in der Nachbarschaft kann Unterstützung für die Gartenarbeit ebenso gesucht und gefunden werden wie übriges Obst aus dem eigenen Garten zum Verschenken angeboten werden kann."

Schaukasten im Dorfladen informiert

Für diejenigen, die kein Internet oder Smartphone haben, liefert ein digitaler Schaukasten Informationen - dort muss man dann allerdings ganz analog hingehen. Der Schaukasten steht im Schaufenster des Dorfladens, weitere Standorte sind der Stiftung zufolge in Planung.

Videos 58:31 die nordstory Von wegen Kaff - Wie Dörfer ihre Zukunft leben die nordstory Die Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern sterben: keine Arbeit, keine Perspektive, keine Zukunft. Aber es gibt Gegenwehr. Vier Dörfer zeigen, wie sie das drohende Dorfsterben abwenden. Video (58:31 min)

16 Dörfer sollen sich vernetzen

Und jetzt folgt der nächste Schritt: Bremke ist eines von 16 Dörfern der Einheitsgemeinde Gleichen - sie alle sollen sich nun digital vernetzen. Damit wären dann schon rund 8.900 Menschen eingebunden. Das Ziel: Die Einwohner haben Hilfestellungen, Unterstützung und alles Wissenswerte jederzeit in der Hosentasche - und das Dorfleben wird ein Stück attraktiver.

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Projektträger ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.07.2020 | 17:00 Uhr