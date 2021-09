Diesel-Skandal: Prozess gegen VW-Führungskräfte eröffnet Stand: 16.09.2021 10:38 Uhr In Braunschweig hat heute der Strafprozess gegen vier frühere Manager und Ingenieure des VW-Konzerns begonnen. Der Verfahrensteil gegen Ex-Konzernchef Winterkorn wurde abgetrennt und startet später.

Wegen des großen öffentlichen Interesses an dem Prozess eröffnete der Vorsitzende Richter Christian Schütz die Hauptverhandlung am Vormittag nicht im Landgericht, sondern in der Stadthalle Braunschweig. Die vier Angeklagten müssen sich unter anderem wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs mit manipulierter Software in Millionen Autos verantworten. Die Diesel-Fahrzeuge stießen auf der Straße ein Vielfaches der erlaubten Werte für Stickoxide aus.

Was wussten die ehemaligen VW-Manager?

In dem Prozess geht es darum, was die Manager in der Motorenentwicklung eines Weltkonzerns tatsächlich wussten und nicht verhinderten: mit welchen Tricks und Kniffen sie möglicherweise eine Software so manipulierten, dass sie dreckige Dieselmotoren sauberer erscheinen ließen und Millionen VW-Kunden täuschten. Die Anwälte der vier Ex-VW-Manager äußerten sich im Vorfeld nicht zu den Vorwürfen. Das Landgericht Braunschweig hat für den Prozess 133 Verhandlungstage bis 2023 angesetzt.

Noch kein Termin für Verfahrensbeginn gegen Winterkorn

Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn sitzt heute noch nicht auf der Anklagebank - wegen gesundheitlicher Probleme soll der Verfahrensteil gegen ihn später separat verhandelt werden. Wann, ist noch unklar. Winterkorn hatte bisher stets bestritten, von der Betrugs-Software frühzeitig gewusst, aber nichts unternommen zu haben.

