Stand: 14.05.2021 12:33 Uhr Diebe lassen Orgelpfeifen aus Kirche in Bodenfelde mitgehen

An einer 300 Jahre alten Kirchenorgel in Bodenfelde (Landkreis Northeim) sind Pfeifen beschädigt und auch gestohlen worden. Laut Polizei muss die Orgel in Bodenfelde nun aufwendig restauriert werden. Der Schaden beläuft sich demnach auf etwa 10.000 Euro. Die Tat habe sich vermutlich zwischen Anfang März und Ostern ereignet. Die Kirche steht tagsüber für Besucher offen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.05.2021 | 13:00 Uhr