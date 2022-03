Stand: 11.03.2022 10:23 Uhr Die Weserfähre fährt bereits ab sofort wieder

Eigentlich sollte die Weserfähre in Wahmbeck (Landkreis Northeim) erst am kommenden Dienstag in die neue Saison starten. Jetzt wurde der Saisonstart vorverlegt: Schon ab diesem Freitag können Fußgänger, Radler und Autofahrer mit der Fähre zwischen dem südniedersächsischen Wahmbeck und der Bundesstraße 80 bei Gewissenruh in Nordhessen auf die andere Flussseite übersetzen. Wer dieses "Früh-Angebot" nutzt, dessen Geld kommt Menschen in der Ukraine zu Gute: Drei ehrenamtliche Fährmänner hätten die Idee gehabt, den Saisonstart vorzuziehen und die an diesen Tagen erzielten Einnahmen zugunsten der Ukraine-Hilfe zu spenden, teilte Bürgermeister Gerald Wucherpfennig (parteilos) mit. Die Fähre verkehrt nur in den Sommermonaten. Sie ist bis zum 31. Oktober montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr in Betrieb, samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Zwischen 12.30 und 13.30 Uhr ist Mittagspause.

