Stand: 26.11.2019 19:45 Uhr

De Maizière liest in Göttingen unter Polizeischutz

Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat am Dienstagabend in Göttingen einen Auftritt nachgeholt, der im Oktober von linken Aktivisten verhindert worden war. Um die Lesung des CDU-Politikers aus seinem Buch "Regieren" zu gewährleisten, zog die Polizei rund um das historische Rathaus ein Großaufgebot zusammen. Bis Veranstaltungsbeginn gab es keine Zwischenfälle. Eine Demonstration mit etwa 130 Teilnehmern verlief friedlich.

Linke demonstrieren gegen de-Maizière-Lesung Niedersachsen 18.00 - 26.11.2019 18:00 Uhr Autor/in: Jens Klemp Im Oktober hatten linke Aktivisten eine Lesung von Thomas de Maizière in Göttingen verhindert. Wie die Lage am Tag des neuen Lesungstermins vor Ort ist, berichtet NDR Reporter Jens Klemp.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Anschlag auf Behörde im Vorfeld

Mutmaßlich aus Protest gegen de Maizières Auftritt hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag einen Brandanschlag auf die Göttinger Ausländerbehörde verübt. In einem Bekennerschreiben im Internet machen die Täter den früheren Innenminister mitverantwortlich für eine aus ihrer Sicht menschenverachtende Flüchtlingspolitik und Abschiebepraxis in Deutschland. "Leute, die Behörden anzünden, sind genauso schlimm wie diejenigen, die Flüchtlingsunterkünfte anzünden", sagte de Maizière vor der Lesung. Er sehe die größte Gefahr derzeit zwar im Rechtsextremismus, sagte der ehemalige Bundesinnenminister. Aber auch der Linksextremismus bleibe gefährlich.



Bundesweite Kritik nach Blockade

Bei der ursprünglich für den 21. Oktober geplanten Lesung hatten rund 100 linke Demonstranten die Aufgänge zum Rathaus blockiert. Der Protest richtete sich gegen den Krieg der Türkei gegen die Kurden in Syrien und die deutschen Waffenlieferungen an die Türkei. Die Blockade war bundesweit auf Kritik gestoßen und hatte die Diskussion um eine angebliche Beschränkung der Meinungsfreiheit verstärkt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.11.2019 | 09:00 Uhr