Cyberkriminalität: Digitale Hilfe soll Polizei unterstützen Stand: 14.06.2022 14:11 Uhr Die Polizei Braunschweig hat ein Computer-Programm entwickelt, das Ermittlern die Arbeit erleichtern soll. Der "Cyberguide" soll gegen Internetkriminalität zum Einsatz kommen - in ganz Niedersachsen.

Jeden Tag werden in Niedersachsen Cyberangriffe oder Fälle von Internet-Betrug angezeigt. Schon bei der Aufnahme der Anzeige ist es wichtig, dass den Betrugsopfern die richtigen Fragen gestellt werden. Als Hilfestellung hat die Polizei Braunschweig den "Cyberguide" entwickelt, ein digitales Assistenzsystem. Es soll die Ermittlungen gegen Cyberkriminelle erleichtern und erfolgreicher machen.

Cyberguide soll der Polizei in ganz Niedersachsen helfen

Das Programm soll künftig in Polizeidienststellen in ganz Niedersachsen zum Einsatz kommen. Es wird am Nachmittag im Beisein von Innenminister Boris Pistorius (SPD) vorgestellt. Am Abend nimmt Pistorius in Braunschweig dann an einer Podiumsdiskussion zum Thema Cybersicherheit teil.

