Braunschweig: In Tausenden Haushalten fällt die Heizung aus

Stand: 10.02.2021 13:53 Uhr

Draußen ist der Frost so streng wie lange nicht - und in der Wohnung bleibt die Heizung kalt. Mit diesem Problem haben derzeit Tausende Fernwärme-Bezieher in Braunschweig zu kämpfen.