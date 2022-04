Stand: 21.04.2022 10:12 Uhr Braunschweig: Feuerwehr versorgt durstige Kühe mit Wasser

Die Feuerwehr in Braunschweig hat bei einem ungewöhnlichen Einsatz durstigen Kühen geholfen. Die etwa 300 Tiere leben im Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, wo am Mittwoch ein Wasserrohr kaputt gegangen war. Die Tiere waren wegen ihres hohen Wasserbedarfs in Gefahr, wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte. Die Einsatzkräfte legten deshalb eine etwa 1.000 Meter lange Leitung zum nächsten Hydranten, um die Kühe zu versorgen. Als das Wasser wieder floss, hätten sich die nervös gewordenen Tiere sichtlich entspannt.

