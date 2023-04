Stand: 24.04.2023 08:40 Uhr Braunschweig: Alkoholverbot verringert Straftaten auf Bohlweg

Die neue Alkoholverbotszone auf dem Bohlweg in der Braunschweiger Innenstadt hat die Zahl der Straftaten deutlich reduziert. Das teilte die Polizei mit. Das Verbot gilt dort seit Anfang April in den Abendstunden und an den Wochenenden. Zuvor hatte es jahrelang Probleme mit Körperverletzungen, Raub und Drohungen gegeben. Das Alkoholverbot am Bohlweg sei nötig, um den negativen Folgen einer Freiluft-Trinkerszene zu begegnen, betonte Braunschweigs Ordnungsdezernent Tobias Pollmann. Im vergangenen Jahr wurden auf dem Bohlweg mehr als 200 Einsätze und knapp 140 Straftaten registriert. Die Beamten wollen nun abwarten, ob die verbesserte Sicherheitslage auch in den wärmeren Monaten anhält.

