Brand in Sickte: Zwei sechsjährige Kinder schwer verletzt Stand: 28.06.2022 11:18 Uhr In Sickte (Landkreis Wolfenbüttel) ist am Montagabend ein Brand in einem Reihenhaus ausgebrochen. Dabei wurden zwei Kinder schwer verletzt, eins schwebt in Lebensgefahr. Das Haus ist unbewohnbar.

Die beiden Kinder hielten sich nach ersten Ermittlungen der Polizei gemeinsam mit einer 51 Jahre alten Frau, von der sie betreut wurden, in dem Haus auf als der Brand am Montagabend gegen 21.15 Uhr ausbrach. Ersten Angaben zufolge gelang es der Frau, das Mädchen und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Zu dem Jungen war der Weg durch die Flammen bereits abgeschnitten. Die Feuerwehr rettete ihn über die Hausrückseite aus dem Obergeschoss. Der Sechsjährige wurde in eine Spezialklinik nach Hannover gebracht. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag schwebt er in Lebensgefahr. Das schwer verletzte Mädchen wird in einer Braunschweiger Klinik behandelt. Auch die 51-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Brand verursacht mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot von 120 Einsatzkräften vor Ort war, gelang es, den Brand zu löschen. Das Haus wurde allerdings stark beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Wieso der Brand ausbrach wird jetzt untersucht. Laut Polizei haben Spezialisten noch in der Nacht zu Dienstag die Suche nach der Brandursache aufgenommen.

