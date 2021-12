Stand: 14.12.2021 18:52 Uhr Bodenfelde: Polizei beschlagnahmt 1.300 Impfausweis-Sticker

Bei der Durchsuchung der Wohnung eines Mannes in Bodenfelde (Landkreis Northeim) hat die Polizei Material für das Fälschen von Impfpässen gefunden. Die Beamten beschlagnahmten am Montag fast 1.300 Impfausweis-Sticker sowie einen Stempel des Impfzentrums Hildesheim, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Auf die Spur des 28-jährigen waren die Beamten demnach durch einen Hinweis der Stuttgarter Polizei gekommen.

