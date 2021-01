Besucheransturm im Harz bleibt trotz Zeugnisferien aus Stand: 30.01.2021 17:16 Uhr Viele Familien haben sich offenbar wegen der Corona-Pandemie gegen einen Ausflug in das verschneite Mittelgebirge entschieden. Traditionell zieht es am Zeugniswochenende Zigtausende in den Harz.

An beliebten Winterorten wie Torfhaus, Oderbrück und Sonnenberg ging es im Vergleich zu vorangegangenen Wochenenden eher ruhig zu. Die Parkplätze seien zwar voll gewesen, aber es habe keine chaotischen Zustände gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei Goslar am Sonnabend. Polizistinnen und Polizisten waren erneut im Sondereinsatz, um das Einhalten der Corona-Regeln zu kontrollieren. Allerdings nicht in der Stärke, wie an vorherigen Wochenenden, hieß es weiter.

Appelle haben offensichtlich gewirkt

Der Landkreis Goslar, der Tourismusverband Harz und die Polizei hatten in den vergangenen Wochen immer wieder appelliert, wegen der Pandemie auf Ausflüge zu verzichten. "Das hat offensichtlich geholfen", sagte der Polizeisprecher. Goslars Landrat Thomas Brych (SPD) bat am Sonnabend erneut darum, zu Hause zu bleiben. Die Behörden hatten zudem angekündigt, die Corona- und Verkehrskontrollen fortzusetzen. Darauf hatten sich der Landkreis Goslar, die Polizei sowie die Städte Braunlage, Goslar und Clausthal-Zellerfeld verständigt. Allein in Torfhaus seien seit dem 9. Januar rund 3.300 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt worden.

Topwetter, aber Hotels müssen geschlossen bleiben

"Für Hotel- und Gastronomiebetriebe ist die Lage natürlich ausgesprochen bitter", sagte Christin Wohlgemuth, Sprecherin des Harzer Tourismusverbands. Der letzte Winter sei sehr mild gewesen. "Diesmal haben wir die beste natürliche Schneedecke, aber die Betriebe sind geschlossen."

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.01.2021 | 19:30 Uhr