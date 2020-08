Stand: 24.08.2020 07:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Baumfällarbeiten im Harz behindern Verkehr

Im Nationalpark Harz werden in diesen Tagen zahlreiche Bäume gefällt. Nach Angaben eines Nationalpark-Sprechers behindern die Arbeiten zeitweise auch den Verkehr: Stellenweise müsse er mit Bedarfsampeln geregelt werden, hieß es. Auch Wanderwege werden zeitweise gesperrt. Normalerweise werde die Natur in der Kernzone des Nationalparks sich selbst überlassen, so der Sprecher. Die aktuellen Baumfällarbeiten seien aber notwendig, um zu verhindern, dass tote Bäume auf Straßen fallen. Im Harz sind Hunderttausende Bäume vom Borkenkäfer befallen und abgestorben.

