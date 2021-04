Stand: 19.04.2021 08:16 Uhr Auf Parkplätzen im Harz gecampt: Polizei ahndet Verstöße

Immer wieder verstoßen Besucher im Harz gegen das Verbot, in Wohnmobilen auf öffentlichen Flächen zu übernachten. Deshalb hat die Braunlager Polizei am Wochenende mehrere Wanderparkplätze überprüft. Die Beamten stellten fünf Wohnmobile fest, in denen die Insassen unerlaubt übernachteten. Die Polizei hat Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei hat gegen sie Bußgeldverfahren eingeleitet. Seit fast einem halben Jahr sind in Niedersachsen Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Gästehäusern und Ferienwohnungen verboten. Auch das Übernachten in Wohnmobilen auf allen öffentlichen Flächen ist laut Corona-Verordnung untersagt.

