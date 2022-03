Asse: Projekt mit ferngesteuerten Fahrzeugen stockt Stand: 24.03.2022 11:13 Uhr Im Atommülllager Asse soll getestet werden, ob ferngesteuerte Fahrzeuge über WLAN in Bergwerken eingesetzt werden können. Doch die Tests kommen nicht wie erhofft voran.

Die praktische Umsetzung beim vernetzten Fahren verlaufe nicht so schnell wie erwartet, teilte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit. Laut einer Sprecherin sind noch technische Entwicklungsarbeiten notwendig. Die BGE hatte das Projekt Ende 2020 zusammen mit dem Entwicklungsdienstleister IAV aus Berlin angekündigt. Ziel ist es, die Sicherheit der Bergleute zu erhöhen. Aus dem maroden Atommülllager bei Remlingen (Landkreis Wolfenbüttel) müssen rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen geborgen werden.

Fahrzeuge per WLAN von über Tage gesteuert

Bei den Tests soll untersucht werden, ob sich die Fahrzeuge mit dem aktuellen WLAN-Standard WiFi 6 in Bergwerken der BGE nutzen lassen. Sie sollen entweder von über Tage gesteuert oder autonom betrieben werden. Unter anderem soll in dem Projekt erkundet werden, wie sich die Funkwellen in unterschiedlichen Gesteinsumgebungen wie Salz, Ton und Erz ausbreiten.

