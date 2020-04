Stand: 21.04.2020 11:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Angst: Geschäfte verweigern Pflegekräften Zutritt

In den vergangenen Wochen der Corona-Krise ist auch in Niedersachsen viel über Solidarität geredet worden. Es wurde für die Menschen, die in Kliniken und Pflegeheimen arbeiten von Balkonen applaudiert und gesungen. Doch in Wolfsburg scheint der viel zitierte Zusammenhalt derzeit an mancher Geschäftstür zu enden. Das berichten die "Wolfsburger Nachrichten" unter Berufung auf die Diakonie. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ambulanten Pflegedienstes der Diakonie wurde offenbar bei Bäckern und bei einigen Supermärkten sowie Tankstellen der Zutritt verweigert, wenn sie anhand ihrer Dienstkleidung als Pflegekräfte zu erkennen waren.

Appell an Ladeninhaber

Die Diakonie sah sich dem Blatt zufolge deshalb dazu gezwungen, eine Pressemitteilung herauszugeben. Das caritative Unternehmen machte darin deutlich, dass die Mitarbeiter in Fragen der Hygiene und im Umgang mit Viren besonders geschult seien. Die Presseprecherin richtete einen Appell an die Wolfsburger Ladeninhaber: "Liebe Wolfsburger Geschäftstreibende, verwehrt unseren Mitarbeitenden in Dienstkleidung bitte nicht den Zutritt zu Euren Geschäften. Sie halten sich gerne an die Regeln, die dem Schutz von uns allen vor einer Ausbreitung des Virus dienen."

Mehr Solidarität gefordert

Ob die Reaktion einiger Geschäftsleute mit der tödlichen Ausbreitung des Coronavirus in dem von der Diakonie betriebenen Hanns-Lilje-Heim in Zusammenhang steht, ist unklar. Andere Wohlfahrtsverbände haben dem Zeitungsbericht zufolge noch nicht die gleichen Erfahrungen gemacht, bekunden aber ihre Solidarität. Mitarbeiter von Pflegediensten und Kliniken sollten in der Krise vielmehr bevorzugt behandelt werden, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes, Thorsten Rückert dem Blatt.

