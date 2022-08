Stand: 02.08.2022 20:36 Uhr Aller zu trocken: Feuerwehr rettet Fische

Die Feuerwehr hat Wasser aus dem Mittellandkanal in die Aller bei Wolfsburg gepumpt, um so Hunderte Fische zu retten. In einem Teil der Aller sei wegen der Dürre und der hohen Temperaturen der Sauerstoffgehalt im Wasser zu gering geworden, hieß es am Dienstag. Das Wasser stehe dort, sagte ein Sprecher der Unteren Wasserbehörde. Es sei das erste Mal, soweit er wisse, dass so etwas dort nötig wurde. An der betroffenen Stelle wird die Aller durch drei Rohre unter dem Mittellandkanal geleitet.

