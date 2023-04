Abgetrennter Wolfskopf vor Artenschutzzentrum in Leiferde gefunden

Stand: 08.04.2023 10:02 Uhr

Nach dem Fund eines abgetrennten Wolfskopfes am NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde (Landkreis Gifhorn) ermittelt die Polizei wegen Jagdwilderei. Der Schädel wurde am Morgen des Karfreitags gefunden.